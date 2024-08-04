Израиль готовится к вероятной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»

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Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны ливанского движения «Хезболлах» после убийства его командира Фуада Шукра и Ирана после убийства командира главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает телеканал NBX News.
Ранее лидер «Хезболлах» Хасан Насралла заявлял, что движение переходит на новый уровень борьбы с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) после удара вблизи Бейрута, когда погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр.
Также о переходе на иной уровень конфликта сообщал Иран. Это произошло после удара израильских войск по окрестностям Тегерана. Снаряд попал в резиденцию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который скончался на месте.
Израиль в свою очередь не берёт на себя ответственность за произошедшие убийства.
Теперь власти страны готовятся к атакам со стороны этих государств, которые, предполагается, будут длиться несколько дней.
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Также о переходе на иной уровень конфликта сообщал Иран. Это произошло после удара израильских войск по окрестностям Тегерана. Снаряд попал в резиденцию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который скончался на месте.
Израиль в свою очередь не берёт на себя ответственность за произошедшие убийства.
Теперь власти страны готовятся к атакам со стороны этих государств, которые, предполагается, будут длиться несколько дней.
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Анастасия Чинкова