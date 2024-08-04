Иран отказался смягчать реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС

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Власти Ирана отказались смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Страна по прежнему намерена нанести удар по Израилю, пишет газета The Wall Street Journal.
США и ряд арабских государств пытались добиться от Ирана смягчения его реакции на убийство политика. Власти страны категорически отказались от такого предложения и заявили, что им абсолютно всё равно, спровоцируют ли их действия полномасштабную войну.
Соединённые Штаты дали понять, что Иран сможет улучшить свои взаимодействия с западными странами только при условии, что проявит сдержанность. Однако и это не заставило новоизбранного президента страны Масуда Пезешкиана изменить своё решение.
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Анастасия Чинкова