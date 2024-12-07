Иран эвакуирует своих военных и дипломатов из Сирии

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Власти Ирана приняли решение об эвакуации своих дипломатов и военных советников из Сирии. Об этом рассказали The New York Times.
«Иран начал эвакуировать своих военных командиров и персонал из Сирии, что свидетельствует о неспособности Ирана помочь президенту Башару Асаду удержаться у власти», — говорится в сообщении.По словам инсайдеров издания, некоторые члены Корпуса стражей исламской революции уже эвакуировались в Ирак и Ливан. Стоит отметить, что еще 2 декабря официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи пообещал оставить в Сирии военных советников, которые помогут стране в отражении атаки террористов. Как сообщают источники, эвакуация родных иранских дипломатов стартовала утром 6 декабря.
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