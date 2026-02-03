Иран готов свернуть свою ядерною программу ради сделки с США
Иран готов приостановить свою ядерную программу в качестве уступки Соединённым Штатам. Об этом сообщает газета The New York Times.
По информации издания, приостановка или закрытие ядерной программы рассматривается иранской стороной как серьёзная уступка, на которую Тегеран готов пойти ради деэскалации ситуации. Вместе с тем власти Ирана считают приемлемым вариантом формирование регионального консорциума для совместного развития мирной ядерной энергетики.
Такой вариант ранее предложила американская сторона. Источники отмечают, что такой формат позволил бы Ирану сохранить доступ к ядерным технологиям в рамках международного сотрудничества и под контролем партнёров.
