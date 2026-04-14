Политолог оценил политические перспективы новой власти в Венгрии
Политолог Буневич: Мадьяр продолжит политику Орбана
Позиция победившего на парламентских выборах в Венгрии Петера Мадьяра не сильно отличается от взглядов Виктора Орбана, поэтому Брюсселю не станет проще принимать ряд последующих решений. Такую точку зрения выразил советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич.
По его словам, компанию Мадьяру составят премьер Словакии Роберт Фицо и премьер Чехии Андрей Бабиш, которые продолжают выступать против поддержки Украины.
«Позиции Мадьяра и Орбана по основным социально-политическим установкам, продвигаемым Брюсселем, схожи. Они примерно одинаково относятся к вопросам миграции, меньшинств, браков. Единственное принципиальное расхождение — стремление Мадьяра получить доступ к фондам, которые были заморожены из-за конфликта Орбана и Брюсселя», — сказал Буневич в разговоре с URA.RU.
Он уточнил, что речь идет о 35 млрд евро. Тем временем ЕС уже выдвинул Мадьяру список из 27 требований для разблокировки этих денег. Однако Мадьяр, как и Орбан, выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС, а также продолжит отстаивать интересы венгров в Закарпатье.
Буневич отметил, что, хотя Орбан покинул политическую сцену, в Европе по-прежнему существуют силы, которые критически настроены по отношению к политике Брюсселя, особенно в контексте ситуации на Украине. Во Франции, Германии и Италии многие политические партии представляют альтернативные позиции.