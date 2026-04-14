Политолог оценил политические перспективы новой власти в Венгрии

14 апреля 2026, 19:13

Политолог Буневич: Мадьяр продолжит политику Орбана

Фото: iStock/Anna Linda Knoll

Позиция победившего на парламентских выборах в Венгрии Петера Мадьяра не сильно отличается от взглядов Виктора Орбана, поэтому Брюсселю не станет проще принимать ряд последующих решений. Такую точку зрения выразил советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич.





По его словам, компанию Мадьяру составят премьер Словакии Роберт Фицо и премьер Чехии Андрей Бабиш, которые продолжают выступать против поддержки Украины.





«Позиции Мадьяра и Орбана по основным социально-политическим установкам, продвигаемым Брюсселем, схожи. Они примерно одинаково относятся к вопросам миграции, меньшинств, браков. Единственное принципиальное расхождение — стремление Мадьяра получить доступ к фондам, которые были заморожены из-за конфликта Орбана и Брюсселя», — сказал Буневич в разговоре с URA.RU.