Лавров анонсировал визит Путина в Китай

Лавров: визит Путина в Китай состоится в первой половине 2026 года
Президент России Владимир Путин посетит Китай до конца первой половины 2026 года. Об этом на встрече с председателем КНР в Пекине заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В беседе с журналистами министр подчеркнул ключевую роль Китая и России в международной политике. По его словам, взаимодействие двух стран имеют все большее значение для мирового большинства.
«Отношения все больше повышаются в своем значении для остального мира, для мирового большинства, которое хочет не проблем, не турбулентности, а спокойных условий для устойчивого развития», — заявил Лавров.Глава МИД также отметил высокую устойчивость двусторонних отношений к современным вызовам. Как указал Лавров, взаимодействие Путина и Си Цзиньпина позволяют Москве и Пекину успешно противостоять экономическим и геополитическим потрясениям, охватившим мир в последние годы.