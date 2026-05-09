Иран и США обменялись взаимными ударами в Ормузском проливе

09 мая 2026, 05:34

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Серию отдельных столкновений между вооруженными силами Ирана и американскими военными судами зафиксировали в Ормузском проливе. Об этом пишет агентство Fars.





Инцидент произошел на фоне недавней эскалации в регионе. Американские военные 7 мая нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер‑Аббас, а Тегеран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Ситуация в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, остается напряженной.



«В течение последнего часа в Ормузском проливе происходят спорадические столкновения между иранскими вооруженными силами и американскими судами», — говорится в сообщении.