WSJ: США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе
Следующий раунд переговоров между США и Ираном о прекращении боевых действий может пройти в Исламабаде на следующей неделе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Вашингтон и Тегеран работают с посредниками над подготовкой меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия для месячных переговоров о завершении конфликта. Если стороны смогут достичь прогресса, первоначальный срок может быть продлен по взаимному согласию, отмечает издание.
В пятницу саудовский телеканал Al Arabiya сообщил, что участники консультаций, проходящих с посредничеством Пакистана, «сосредоточены на меморандуме о взаимопонимании по прекращению войны, открытию Ормузского пролива и смягчению блокады» Исламской республики со стороны США. При этом «переговорный процесс сталкивается с трудностями, и препятствия по-прежнему остаются».
