ВС Ирана ударили по американскому флоту в Ормузском проливе

07 мая 2026, 23:48

IRIB: Иран атаковал корабли ВМС США в Ормузском проливе

Тегеран нанес ракетный удар по американским военным кораблям в Ормузском проливе после того, как ВМС США попытались поразить танкер с иранской нефтью. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.