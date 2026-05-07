ВС Ирана ударили по американскому флоту в Ормузском проливе
Тегеран нанес ракетный удар по американским военным кораблям в Ормузском проливе после того, как ВМС США попытались поразить танкер с иранской нефтью. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
Согласно ее сообщению, «вражеские силы подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана и отступили после получения повреждений». В настоящий момент американская сторона не комментировала эти события.
Ранее над Ираном сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Силы ПВО сбили два беспилотника над городом Бендер-Аббас. Недавно президент США Дональд Трамп анонсировал в Ормузском проливе операцию «Свобода», однако реализовать свои планы Вашингтон так и не смог.
