Токаев рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан
Астана ведет подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина. Об этом на встрече с российским коллегой сообщил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он уточнил, что визит запланирован на конец мая и подчеркнул масштаб сотрудничества между странами. По словам Токаева, за последние 20 лет между странами в проработке находились 177 проектов только в сфере промышленной кооперации.
Кроме того, глава Казахстана отметил перспективные экономические показатели. По итогам года товарооборот между государствами может достичь 30 миллиардов долларов. Как утверждает Токаев, на текущий момент Россия выступает крупнейшим инвестором в экономику Казахстана.
