«Главная цель осталась нереализованной»: Иран контролирует эскалацию с США и выкручивает руки Трампу
Тегеран в очередной раз продемонстрировал, что именно он определяет степень эскалации в противостоянии с Вашингтоном. Многолетняя подготовка к потенциальному военному конфликту позволяет Ирану выдерживать давление и навязывать США собственные правила.
Это в комментарии RuNews24.ru отметил политолог Евгений Зленко. Аналитик обратил внимание, что, свернув переговорный процесс, Иран объявил о расширении зоны атаки. Теперь под угрозой блокировки не только Ормузский пролив, но и Баб-эль-Мандебский пролив, где физический контроль над судоходством осуществляют йеменские хуситы — союзники Тегерана. Ранее они уже вынудили американские военные корабли покинуть этот район с помощью ракетных ударов.
«Иранская сторона выдвигает дополнительные условия: пока армия Израиля не прекратит военную активность в Ливане и секторе Газа, никаких контактов с Вашингтоном не будет. При этом главная заявленная цель администрации Трампа — сворачивание иранской ядерной программы — так и осталась нереализованной», - добавил собеседник.По мнению Зленко, подобные шаги означают, что Иран фактически «выкручивает руки» Дональду Трампу. Американскому лидеру мирные соглашения были крайне необходимы на фоне приближающихся промежуточных выборов в ноябре, празднования Дня независимости в июле, а также его личного 80-летия, которое имеет колоссальное значение для имиджа президента.