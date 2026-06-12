«Главная цель осталась нереализованной»: Иран контролирует эскалацию с США и выкручивает руки Трампу

12 июня 2026, 17:17

Политолог Эленко заявил, что Иран контролирует напряжение с США

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Тегеран в очередной раз продемонстрировал, что именно он определяет степень эскалации в противостоянии с Вашингтоном. Многолетняя подготовка к потенциальному военному конфликту позволяет Ирану выдерживать давление и навязывать США собственные правила.





Это в комментарии RuNews24.ru отметил политолог Евгений Зленко. Аналитик обратил внимание, что, свернув переговорный процесс, Иран объявил о расширении зоны атаки. Теперь под угрозой блокировки не только Ормузский пролив, но и Баб-эль-Мандебский пролив, где физический контроль над судоходством осуществляют йеменские хуситы — союзники Тегерана. Ранее они уже вынудили американские военные корабли покинуть этот район с помощью ракетных ударов.





«Иранская сторона выдвигает дополнительные условия: пока армия Израиля не прекратит военную активность в Ливане и секторе Газа, никаких контактов с Вашингтоном не будет. При этом главная заявленная цель администрации Трампа — сворачивание иранской ядерной программы — так и осталась нереализованной», - добавил собеседник.