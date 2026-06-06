Иран запустил беспилотники по судам в Ормузском проливе
Иран запустил несколько дронов в направлении Ормузского пролива. Вооруженные силы США сбили как минимум три из них, передает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Источник телеканала предположил, что целями могли стать коммерческие суда. По его словам, Иран также мог попытаться поразить военные корабли США, дислоцированные в регионе.
Параллельно журналистка CBS Элеонор Уотсон обнародовала в соцсети X информацию от своего источника. Она утверждает, что количество сбитых дронов могло достичь четырех. При этом, как подчеркнула Уотсон, на текущий момент ни одно судно в районе Ормузского пролива не получило повреждений.
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