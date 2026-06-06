06 июня 2026, 02:06

CNN: Иран запустил беспилотники по судам в Ормузском проливе

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Иран запустил несколько дронов в направлении Ормузского пролива. Вооруженные силы США сбили как минимум три из них, передает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.