Постпред РФ при ООН напомнил о праве Ирана развивать атомную программу

23 июня 2025, 00:08

Небензя: Иран имеет право на развитие мирной атомной программы в соответствии с ДНЯО

Фото: iStock/e-crow

Иран обладает правом развивать мирную ядерную программу в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил об этом слушателям, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.





Российский дипломат связал свое заявление с недавними событиями вокруг иранской ядерной программы. В ночь на 22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.





«Иран в соответствии с ДНЯО имеет право на развитие мирной атомной программы, и США сегодня ночью фактически перечеркнули многолетние дипломатические усилия, направленные на соблюдение этого основополагающего принципа», — отметил политик.