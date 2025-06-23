Постпред РФ при ООН напомнил о праве Ирана развивать атомную программу
Небензя: Иран имеет право на развитие мирной атомной программы в соответствии с ДНЯО
Иран обладает правом развивать мирную ядерную программу в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил об этом слушателям, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Российский дипломат связал свое заявление с недавними событиями вокруг иранской ядерной программы. В ночь на 22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
«Иран в соответствии с ДНЯО имеет право на развитие мирной атомной программы, и США сегодня ночью фактически перечеркнули многолетние дипломатические усилия, направленные на соблюдение этого основополагающего принципа», — отметил политик.Он также добавил, что Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия Соединенных Штатов, направленные против Ирана.