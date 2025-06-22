Дональд Трамп разъяснил удары США по Ирану и назвал их «военным успехом»

22 июня 2025, 21:46

Трамп: США добились впечатляющего военного успеха, ударив по Ирану

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп объяснил причину ударов по Ирану. Об этом он объявил на своей странице в соцсети Truth Social.







«Иран убил и ранил тысячи американцев и даже захватил американское посольство в Тегеране во время администрации [бывшего президента США Джимми] Картера», — обратил внимание он.