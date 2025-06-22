Дональд Трамп разъяснил удары США по Ирану и назвал их «военным успехом»
Трамп: США добились впечатляющего военного успеха, ударив по Ирану
Президент США Дональд Трамп объяснил причину ударов по Ирану. Об этом он объявил на своей странице в соцсети Truth Social.
«Иран убил и ранил тысячи американцев и даже захватил американское посольство в Тегеране во время администрации [бывшего президента США Джимми] Картера», — обратил внимание он.
Со слов американского лидера, вчера Штаты добились «впечатляющего военного успеха». Дональд Трамп обратил внимание, что Тегеран не должен иметь ядерное оружие. Президент США уточнил, что Вашингтон «вырвал бомбу», которую иранские власти обязательно «использовали бы, если могли».
Ранее член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари рассказал, что депутаты иранского парламента выступили за надобность перекрытия пролива. Он уточнил, что окончательное решение по данному вопросу примет высший совет национальной безопасности.