МИД Ирана: резолюция МАГАТЭ дала Израилю повод для ударов
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи раскрыл, что стало поводом для атак Израиля на ядерные объекты, сообщило агентство РИА Новости.
Резолюция МАГАТЭ, которую подготовила «Евротройка», дала еврейскому государству повод атаковать иранские ядерные объекты.
Еще в конце мая Тегеран назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным и выразил протест против его содержания. МИД Ирана обвинило генерального директора организации в отсутствии «беспристрастности».
Напомним, что в пятницу вечером Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив более 150 баллистических ракет. Этот шаг стал ответом на израильскую операцию под кодовым названием «Восстающий лев», в ходе которой в Тегеране были ликвидированы высокопоставленные военные и ученые, а также повреждена ядерная инфраструктура.
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