В Иране задержали 19 человек после ударов Израиля
В Иране задержали сторонников Израиля после ударов по иранским объектам
В Иране задержаны 19 человек после израильских ударов по местным объектам. 14 человек арестованы в провинции Хормозган за «распространение слухов и поддержку Израиля» в соцсетях, им грозит до 5 лет тюрьмы. Пишет Baza.
Еще пять человек задержаны в Йезде за фото - и видеосъемку промышленных и военных объектов.
Также обнаружены автомобили со шпионскими дронами - камикадзе, предположительно принадлежащие агентам Моссада.
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