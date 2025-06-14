В Иране задержали 19 человек после ударов Израиля

14 июня 2025, 14:52

В Иране задержали сторонников Израиля после ударов по иранским объектам

Фото: iStock/Vital Hil

В Иране задержаны 19 человек после израильских ударов по местным объектам. 14 человек арестованы в провинции Хормозган за «распространение слухов и поддержку Израиля» в соцсетях, им грозит до 5 лет тюрьмы. Пишет Baza.