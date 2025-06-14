В Иране задержали 19 человек после ударов Израиля

В Иране задержали сторонников Израиля после ударов по иранским объектам
Фото: iStock/Vital Hil

В Иране задержаны 19 человек после израильских ударов по местным объектам. 14 человек арестованы в провинции Хормозган за «распространение слухов и поддержку Израиля» в соцсетях, им грозит до 5 лет тюрьмы. Пишет Baza.



Еще пять человек задержаны в Йезде за фото - и видеосъемку промышленных и военных объектов.

Также обнаружены автомобили со шпионскими дронами - камикадзе, предположительно принадлежащие агентам Моссада.

Виктория Иванченко

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