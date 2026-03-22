Иран может вмешаться в ситуацию вокруг Гренландии

22 марта 2026, 01:14

Иран предложил Европе помощь в защите Гренландии

Иран готов оказать европейским странам содействие в защите интересов Гренландии. С таким неожиданным предложением выступил начальник полиции исламской Республики генерал Реза Радан, чьи слова цитирует местное гостелевидение.





Выступая на митинге на центральной площади Тегерана Вали‑Аср, высокопоставленный иранский чиновник обратился напрямую к европейским лидерам. Он отметил, что если страны Европы сами не в состоянии защитить Гренландию, то они могут попросить помощи.



«Обратитесь к нам с просьбой, и мы приедем», — заявил глава иранской полиции в ходе своего выступления.