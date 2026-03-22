Иран может вмешаться в ситуацию вокруг Гренландии

Иран предложил Европе помощь в защите Гренландии
Иран готов оказать европейским странам содействие в защите интересов Гренландии. С таким неожиданным предложением выступил начальник полиции исламской Республики генерал Реза Радан, чьи слова цитирует местное гостелевидение.



Выступая на митинге на центральной площади Тегерана Вали‑Аср, высокопоставленный иранский чиновник обратился напрямую к европейским лидерам. Он отметил, что если страны Европы сами не в состоянии защитить Гренландию, то они могут попросить помощи.

«Обратитесь к нам с просьбой, и мы приедем», — заявил глава иранской полиции в ходе своего выступления.
Слова Радана прозвучали на фоне геополитической дискуссии вокруг статуса и стратегических интересов в Арктическом регионе, куда входит Гренландия. Пока официальные реакции европейских правительств на инициативу Тегерана не поступали.
Александр Огарёв

