Стала известна судьба поврежденного российского газовоза «Арктик Метагаз»
Поврежденный у побережья Ливии российский газовоз «Арктик Метагаз» отбуксируют в один из ливийских портов. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC).
В заявлении компании говорится, что судно планируется безопасно доставить в порт после согласования с профильными ведомствами, в первую очередь с портовым управлением. По данным NOC, сейчас газовоз дрейфует в сторону ливийского берега под воздействием ветра и волн.
Для урегулирования ситуации с судном заключен контракт со специализированной компанией, занимающейся ликвидацией последствий аварий с участием танкеров и предотвращением возможных разливов в море. Власти также принимают меры для снижения потенциального экологического ущерба.
Ранее, 3 марта, Минтранс России сообщил, что «Арктик Метагаз» в Средиземном море, недалеко от территориальных вод Мальты, подвергся атаке безэкипажных катеров, которые принадлежали Украине. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, судно, перевозившее 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, потеряло ход и электроснабжение, после чего на борту произошли пожар и взрыв газа.
Всех 30 членов экипажа спасли, два моряка получили ранения.
