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Иран начнет строительство «ядерного острова» осенью

Иран начнет строить АЭС «Карун» осенью текущего года
05 мая 2024, 14:27
Фото: istock / Rainer Puster

Фото: istock / Rainer Puster

Глава Иранской организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что строительство «ядерного острова» на атомной электростанции «Карун» планируется начать осенью этого года. Это сооружение, необходимое для работы ядерного реактора станции, будет возведено с использованием бетона.


«С покровительством Бога, в текущем году мы планируем начать первый этап строительства "ядерного острова" на АЭС "Карун". Надеемся, что это произойдет осенью», — цитирует Эслами РИА Новости.
Ранее министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи выразил готовность Тегерана расширить сотрудничество с Москвой в сфере энергетики, включая атомную, возобновляемую и другие формы энергии. Он также отметил интерес к дальнейшему укреплению экономических отношений с Россией.

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#иран
На Западе испугались диверсий, которые якобы готовит Россия
FT: Европейские спецслужбы заявили о подготовке диверсий Россией
05 мая 2024, 14:01

Фото: iStock/cyano66

Россия намерена совершить диверсии в Европе, с таким громким заголовком опубликовало статью британское издание The Financial Times.
«Европейские спецслужбы предупредили свои правительства, что Россия готовит жестокие диверсионные акты по всему континенту, поскольку она берет курс на постоянный конфликт с Западом», — пишет автор статьи, ссылаясь на источники в спецслужбах трёх европейских стран.

Издание утверждает, что Россия якобы уже подготовила планы взрывов, поджогов и иных диверсионных действий на территории европейского континента.

Глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг убеждён, что риск диверсий со стороны российского государства значительно возрастёт в ближайшее время.

Откуда поступила подобная информация — ни один из источников британской газеты не уточнил.

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#европа
#россия
#диверсанты
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Замглавы Тернопольского совета рассказал о своём участии в разграблении Украины
05 мая 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Все президенты Украины с самого момента обретения ею независимости в 1991 году грабили свою страну. Об этом заявил заместитель главы Тернопольского областного совета Василий Деревляный.
В эфире телеканала «Тернопiль1» он сказал, что знает всех президентов с начала независимости Украины, и ему известно, кто сколько резал, грабил и продавал, буквально отрезая куски от страны. В том числе, грабили и на Тернопольщине, подчеркнул Деревляный, добавив, что он и сам принимал участие в этом разграблении. В качестве примера он вспомнил аэродромы, которые были тут ранее и от которых не осталось и следа.

Похожую мысль высказал недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, не один Зеленский виноват в плачевной ситуации на Украине — предыдущие президенты беспощадно грабили страну.

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#президент
#страны
#александр лукашенко
#зеленский
#украина
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В Госдуме собираются потребовать признать Чубайса иноагентом
Депутат Хамзаев подготовил обращение в Минюст для признания Чубайса иноагентом
05 мая 2024, 11:49

Фото: сайт Кремля

Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев сообщил, что в министерстве юстиции Российской Федерации подготовлено обращение о признании экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса иностранным агентом, пишет РИА Новости.
По его словам, Чубайс финансирует Центр российских исследований (ЦРС), который начал свою деятельность на факультете социальных наук Тель-Авивского университета.

Хамзаев подчеркнул необходимость внимательного изучения того, каким образом Чубайс и его компания будут использовать вывезенные деньги и о чем планируют информировать общественность.

Он также отметил, что Чубайс избегал ответов на вопросы общества, работая в государственном аппарате с различными уровнями доступа к секретной информации.

Недавно Чубайс стал организатором группы спонсоров Центра российских исследований, который начал функционировать при Тель-Авивском университете. После начала специальной военной операции на Украине Чубайс покинул Россию и с 2022 года проживает в Израиле.

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#деньги
#израиль
#операции
#опасность
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Депутат ГД Шеремет: Объявлением Зеленского в розыск МВД вручило ему чёрную метку
05 мая 2024, 10:51

Фото: сайт Кремля

Объявлением украинского президента Зеленского в розыск министерство внутренних дел РФ фактически выписало ему чёрную метку преступника. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.
В разговоре с РИА Новости парламентарий отметил, что фактическое оформление для Зеленского чёрной метки в виде объявления в розыск является чётким сигналом для его западных кураторов о том, что Россия больше не воспринимает его как политика и представителя украинской власти.

Для Москвы киевский лидер больше не является человеком, способным подписывать какие-то договоры и заключать соглашения. Отныне это преступник, устроивший геноцид украинского народа и посягнувший на мирную жизнь российских граждан, подчеркнул депутат. Шеремет полагает, что на Западе уже тоже осознают, что Зеленский — это «списанный и отыгранный персонаж».

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#зеленский
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Reuters: Макрон подготовил для Си Цзиньпина «сентиментальный план» давления
Reuters: Макрон попытается надавить на Си Цзиньпина в вопросе Украины
05 мая 2024, 10:10

Фото: Официальный сайт Кремля

Французский президент намеревается надавить на председателя КНР Си Цзиньпина во время его визита в страну. Предметом давления будут вопросы торгового дисбаланса и влияния Пекина на Москву в ситуации на Украине.
Об этом пишет информационное агентство Reuters. Так, президент Франции планирует отвести Си Цзиньпина на родину своих предков в Пиренеях. Обозреватели отмечают, что Макрон всегда старается «быть обаятельным» и пытается расположить к себе иностранных лидеров, установив с ними личностные отношения. Как указал представитель Елисейского дворца, Пекину следует услышать и воспринять точку зрения Парижа, если КНР собирается улучшить отношения с Евросоюзом.

Си Цзиньпин намерен посетить Сербию, Францию и Венгрию в период с 5 по 10 мая. Советник исследовательской компании Rhodium Group Ной Баркин выразил надежду, что Макрон не настолько наивен, чтобы полагать, что китайский лидер во время поездки на малую родину французского президента расчувствуется до слёз и это приведёт к компромиссам с его стороны.

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#си цзиньпин
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Алейник: Литва спонсирует боевиков для свержения власти в Белоруссии
05 мая 2024, 09:49

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Литва оказывает поддержку, в том числе финансовую, находящимся на её территории вооружённым формированиям, которые планируют свержение действующей власти в Белоруссии. Об этом рассказал глава белорусского МИД Сергей Алейник.
В беседе с РИА Новости он сообщил об имеющейся достоверной информации о том, что литовские власти не просто попустительствуют, а фактически поддерживают и финансируют военизированные формирования, ставящие своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь. Также они готовятся осуществлять в отношении страны террористических и экстремистских видов деятельности, добавил министр.

По словам Алейника, Минск располагает фактами о подготовке и финансировании таких военных формирований на территории Литвы. Ранее глава комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается до 50 различных иностранных фондов, которые финансируют как продвижение политики «мягкой силы» в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике.

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#новости
#белоруссия
#литва
#власть
#фонд
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FT: США выдвинули Эр-Рияду условие для заключения оборонного соглашения
FT: США и Саудовская Аравия заключат соглашение при условии мира с Израилем
05 мая 2024, 08:32

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединённые Штаты подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией только при условии, если арабская страна согласится на нормализацию отношений с Израилем. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, вопрос оборонного соглашения с Эр-Риядом и нормальные взаимоотношения Саудовской Аравии и Израиля являются частью «комплексного видения» и не могут восприниматься по отдельности, передаёт издание The Financial Times. Таким образом, администрация Белого дома не станет подписывать с саудитами соглашение по обороне если королевство и Израиль не согласятся на нормализацию отношений.

В четверг, 2 мая, в СМИ появилась информация, что США и Саудовская Аравия в ближайшие недели подпишут соглашение по обороне, в которое в качестве одного из условий будет включён пункт о нормализации отношений между королевством и Израилем.

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#дома
#информация
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«Один на один с полицейским произволом»: Захарова о разрыве дипотношений с Прибалтикой
Захарова: Россия ответит на враждебные действия Прибалтики асимметричными мерами
05 мая 2024, 08:25

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Россия ответит на враждебные действия Прибалтики ассиметричными мерами, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью для РИА Новости.
«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — заявила спикер Министерства иностранных дел.

По её словам, приинятые меры крайне негативно отразились на экономической ситуации в Прибалтике.

Захарова подчеркнула, что Россия продолжит использовать ответные меры, однако, не планирует разрыв дипломатических отношений с Прибалтикой, поскольку там проживает большое количество российских граждан. Как уточнила спикер МИД, без поддержки консульств РФ, россияне в Прибалтике «останутся один на один с полицейским произволом».

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#мария захарова
#мид рф
#прибалтика
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Финляндия обвиняет Россию в сбоях в работе GPS в районе Финского залива
05 мая 2024, 07:51

Фото: istockphoto/Paopano

В районе Финского залива зафиксированы сбои в работе системы GPS. Финские власти считают Россию причастной к этому.
Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что сбои в работе системы участились после начала российской специальной военной операции на Украине, передаёт финское издание Yle. Кроме того, по её словам, характер и масштабы помех во многом изменили свою форму.

В марте 2024 года агентство транспорта и связи Traficom сообщало, что за последний год количество заявлений о нарушениях в работе GPS выросло в несколько раз. В конце апреля самолёт авиакомпании Finnair из-за сбоя GPS не смог приземлиться в аэропорту Тарту и был вынужден вернуться в Хельсинки. Тогда власти Финляндии и прибалтийских государств поспешили обвинить Россию в том, что она подавляет сигналы GPS и препятствует авиасообщению.

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#россия
#финляндия
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