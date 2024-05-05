Иран начнет строительство «ядерного острова» осенью

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Глава Иранской организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что строительство «ядерного острова» на атомной электростанции «Карун» планируется начать осенью этого года. Это сооружение, необходимое для работы ядерного реактора станции, будет возведено с использованием бетона.
«С покровительством Бога, в текущем году мы планируем начать первый этап строительства "ядерного острова" на АЭС "Карун". Надеемся, что это произойдет осенью», — цитирует Эслами РИА Новости.Ранее министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи выразил готовность Тегерана расширить сотрудничество с Москвой в сфере энергетики, включая атомную, возобновляемую и другие формы энергии. Он также отметил интерес к дальнейшему укреплению экономических отношений с Россией.
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