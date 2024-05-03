Иран освободил задержанных моряков судна MCS Aries

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Все члены экипажа судна MSC Aries, задержанного иранскими силовыми структурами в Ормузском проливе, освобождены. Об этом сообщил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
В беседе со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной дипломат сказал, что корабль находится под судебным арестом, однако Иран из гуманитарных соображений освободил весь его экипаж. Они могут в сопровождении капитана вернуться домой, в том числе в Эстонию.
13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе. Это стало первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которого президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал ответно повредишь удар по Израилю. Отмечается, что среди членов экипажа находился один гражданин Российской Федерации.
До этого сообщалось, что Иран ввёл санкции против министра обороны Британии Шеппса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе. Это стало первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которого президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал ответно повредишь удар по Израилю. Отмечается, что среди членов экипажа находился один гражданин Российской Федерации.
До этого сообщалось, что Иран ввёл санкции против министра обороны Британии Шеппса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак