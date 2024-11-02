Иран нанесёт мощнейший удар по Израилю в ближайшие дни

Владимир Зеленский возмущен утечкой данных про возможные поставки ракет «Томагавк» Киеву. Кроме того, он открыто боится, что его самого сменят в ходе политической игры. О том, чем опасны американские ракеты для России и что ждет главу Украины в ближайшем будущем расскажет «Радио 1».