Иран нанесёт мощнейший удар по Израилю в ближайшие дни

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Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о нанесении ответного удара по Израилю после атаки его армии на республику 26 октября. Об этом сообщил член комитета по нацбезопасности иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Эсмаил Косари в интервью порталу Didban Iran.
Он подчеркнул, что некоторые правительственные чиновники Ирана могут заявить, что ответный удар по Израилю наноситься не будет, однако люди в правительстве и в других властных структурах не принимают решений. А вот Высший совет нацбезопасности уже постановил о дальнейших действиях.
Косари отметил, что военный ответ Ирана на израильскую атаку станет намного мощнее всех предыдущих и будет нанесён при участии сил Оси сопротивления. Группы сопротивления в Ближневосточном регионе объединятся с ВС Ирана для реализации ответного удара.
В заключение он добавил, что эта операция станет уроком для Израиля, чтобы власти страны больше не совершали подобных ошибок, нанося удары по Ирану.
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Косари отметил, что военный ответ Ирана на израильскую атаку станет намного мощнее всех предыдущих и будет нанесён при участии сил Оси сопротивления. Группы сопротивления в Ближневосточном регионе объединятся с ВС Ирана для реализации ответного удара.
В заключение он добавил, что эта операция станет уроком для Израиля, чтобы власти страны больше не совершали подобных ошибок, нанося удары по Ирану.
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Анастасия Чинкова