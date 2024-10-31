CNN: Иран может ответить на атаку Израиля до выборов президента в США

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Иран готовится ответить на недавние атаки Израиля по своим военным объектам, и этот ответ может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября.
Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленный источник. По словам источника, ответ Ирана будет «болезненным» для Израиля, однако конкретную дату возможного удара он не назвал.
Напомним, что в ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаударов по военным целям в Иране. Удары не затронули ядерные и нефтяные объекты, а сосредоточились на производственных мощностях для баллистических ракет. Как передавал портал Axios, атакуя заводы, Израиль парализовал производство твердого ракетного топлива, повредив ключевые смесители для его изготовления.
Ранее сообщалось, что Россия активно взаимодействует с Израилем и движением ХАМАС по вопросу освобождения заложников, среди которых находятся и российские граждане, удерживаемые в Газе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
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Напомним, что в ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаударов по военным целям в Иране. Удары не затронули ядерные и нефтяные объекты, а сосредоточились на производственных мощностях для баллистических ракет. Как передавал портал Axios, атакуя заводы, Израиль парализовал производство твердого ракетного топлива, повредив ключевые смесители для его изготовления.
Ранее сообщалось, что Россия активно взаимодействует с Израилем и движением ХАМАС по вопросу освобождения заложников, среди которых находятся и российские граждане, удерживаемые в Газе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
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Елена Перлова