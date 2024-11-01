Иранский генерал пригрозил «смертоносным ударом» по Израилю

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Иран нанесёт «смертоносный» ответный удар по территории Израиля и воспользуется своими «скрытыми возможностями». С таким заявлением выступил командующий военизированного ополчения «Басидж», входящего в Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), генерал-майор Голамреза Солеймани.
Он заявил, что народ Ирана ещё не показал Израилю всю свою мощь и тот колоссальный потенциал для противодействия врагам, которым обладает.
Солеймани сослался на слова верховного лидера Ирана аятолла Аи Хаменеи, который заявил, что израильские власти серьёзно ошиблись в своих расчётах. Теперь Ирану предстоит исправить эту ошибку, а для этого необходим «смертоносный» удар.
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Анастасия Чинкова