Пентагон: США отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и истребители

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США дополнительно отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и истребители. Об этом сообщает Пентагон. Согласно заявлению, подкрепление прибудет в регион в ближайшие месяцы, пока авианосная ударная группа во главе с Abraham Lincoln готовится к убытию.
«Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы ПРО, эскадрилью истребителей и самолет-заправщик, а также несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52», — указано в сообщении Минобороны США.Ранее Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 425 млн долларов. По подсчётам Минобороны США, этот транш станет 69-м по счету с августа 2021 года.
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