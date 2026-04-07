Иран нашел способ обходить многоуровневую ПРО Израиля

TMZ: Иран пробил израильскую систему ПРО кассетными боеприпасами

Иран разработал эффективный метод преодоления многоуровневой израильской системы противоракетной обороны (ПРО), используя снаряды с кассетными боеприпасами. Об этом пишет американский журнал The War Zone (TWZ).





За пятинедельный период боевых действий армия Исламской Республики осуществила запуск свыше 500 баллистических ракет по территории Израиля. Согласно данным издания, как минимум 30 из них оснастили кассетными боевыми частями.



«Различить ракеты с кассетными боеприпасами и ракеты с боеголовками, вероятно, сложно, если не невозможно, до момента сброса суббоеприпасов. Это создает дополнительные трудности для систем защиты», — говорится в материале издания.