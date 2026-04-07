Двух украинцев задержали в Румынии за контрабанду взрывчатки
Прокуратура Румынии выдвинула обвинения против двух граждан Украины за попытку отправить самодельные взрывные устройства (СВУ) с территории страны через курьерскую компанию. Об этом сообщает Balkan Insight.
По данным следствия, в октябре 2025 года подозреваемые замаскировали опасные предметы под обычную посылку и направили их через крупнейший украинский курьерский сервис в Бухаресте Nova Post .
Офис компании находится внизу семиэтажного жилого дома в густонаселенном районе столицы Румынии. Следователи считают, что запрещенные предметы могли спровоцировать масштабный взрыв или пожар, что создавало реальную угрозу жизни людей и представляло опасность для национальной безопасности страны.
Если суд признает обвиняемых виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
