Великобритания закрыла США доступ на свои военные базы

i Paper: Лондон запретил Вашингтону использовать свои авиабазы для атак на Иран
Великобритания отказалась предоставить США доступ к своим военным базам для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры Ирана, в том числе мостам и электростанциям. Об этом говорится в статье издания i Paper.



Согласно материалу, Лондон не даст Дональду Трампу разрешения использовать базы Королевских ВВС, в частности базу Фэрфорд. Это единственный подобный объект на территории Европы, способный обеспечить базирование и действия американских стратегических бомбардировщиков, утверждают журналисты.

Источники подчеркивают, что британская сторона готова идти на сотрудничество лишь в ограниченном формате. Речь идет об использовании военных баз исключительно в рамках операций, квалифицируемых как «оборонительные».

Ранее Трамп пригрозил Европе, что США выйдут из НАТО, если не получат контроль над Гренландией.

Александр Огарёв

