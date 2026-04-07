Великобритания закрыла США доступ на свои военные базы
Великобритания отказалась предоставить США доступ к своим военным базам для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры Ирана, в том числе мостам и электростанциям. Об этом говорится в статье издания i Paper.
Согласно материалу, Лондон не даст Дональду Трампу разрешения использовать базы Королевских ВВС, в частности базу Фэрфорд. Это единственный подобный объект на территории Европы, способный обеспечить базирование и действия американских стратегических бомбардировщиков, утверждают журналисты.
Источники подчеркивают, что британская сторона готова идти на сотрудничество лишь в ограниченном формате. Речь идет об использовании военных баз исключительно в рамках операций, квалифицируемых как «оборонительные».
Ранее Трамп пригрозил Европе, что США выйдут из НАТО, если не получат контроль над Гренландией.
