Нефтехимический комплекс полыхает в Саудовской Аравии после удара Ирана

07 апреля 2026, 03:48

Tasnim: Иран нанес удар по нефтехимическому комплексу в Саудовской Аравии

Фото: iStock/Sunan Wongsa-nga

Иранские вооруженные силы атаковали нефтехимический комплекс в городе Эль‑Джубайль (Саудовская Аравия). В результате удара вспыхнул мощный пожар, передает агентство Tasnim.