Нефтехимический комплекс полыхает в Саудовской Аравии после удара Ирана
Иранские вооруженные силы атаковали нефтехимический комплекс в городе Эль‑Джубайль (Саудовская Аравия). В результате удара вспыхнул мощный пожар, передает агентство Tasnim.
Для нанесения удара Иран использовал баллистические ракеты и дроны‑камикадзе. Как утверждают в пресс-службе Минобороны Саудовской Аравии, обломки снарядов упали вблизи энергетических объектов и спровоцировали возгорание.
Эль‑Джубайль расположен на побережье Персидского залива и является крупнейшим в мире промышленным городом. В нем находятся предприятия, обеспечивающие около 6–8% мировой нефтехимической продукции и занимающие территорию около тысячи квадратных километров.
Ранее появились сведения, что Великобритания запретила США использовать свои базы в Европе для нанесения ударов по Ирану.
Читайте также: