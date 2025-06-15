Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю

15 июня 2025, 10:45

МИД Ирана: страна остановит удары по Израилю, если тот прекратит агрессию

Фото: iStock/Zeferli

Иран остановит удары по Израилю в случае прекращения агрессии против Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает РИА Новости.







«Мы защищаем себя, это самооборона», — пояснил министр.