Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю
МИД Ирана: страна остановит удары по Израилю, если тот прекратит агрессию
Иран остановит удары по Израилю в случае прекращения агрессии против Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает РИА Новости.
«Мы защищаем себя, это самооборона», — пояснил министр.
Он добавил, что Иран готов заключить соглашение, которое направлено на недопущение появления у него ядерного оружия, однако при этом не примет условий, ограничивающих законные права страны на развитие мирного атома.
Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика нанесла ответные удары. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак.