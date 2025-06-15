Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю

МИД Ирана: страна остановит удары по Израилю, если тот прекратит агрессию
Фото: iStock/Zeferli

Иран остановит удары по Израилю в случае прекращения агрессии против Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает РИА Новости.



«Мы защищаем себя, это самооборона», — пояснил министр.

Он добавил, что Иран готов заключить соглашение, которое направлено на недопущение появления у него ядерного оружия, однако при этом не примет условий, ограничивающих законные права страны на развитие мирного атома.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика нанесла ответные удары. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак.
Екатерина Коршунова

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