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Иран назвал условие возвращения к соблюдению ядерной сделки

Глава ОАЭИ Эслами: Иран вернется к соблюдению СВПД, если Запад поступит так же
19 сентября 2024, 00:39
Фото: istock/Rainer Puster

Фото: istock/Rainer Puster

Иран готов вернуться к выполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, если западные страны также выполнят свои обязательства по ядерной сделке. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
«СВПД не мертв. Как только другие государства возобновят соблюдение положений сделки, мы поступим так же. Нельзя ожидать от нас соблюдения соглашения, если западные партнеры продолжают применять санкции против Ирана», – сказал Эслами агентству Франс Пресс.
Несмотря на это, эксперты считают маловероятным возобновление переговоров до окончания президентских выборов в США в ноябре. Западные страны, включая США, Великобританию, Францию и Германию, заявили, что не видят со стороны Тегерана шагов к восстановлению договоренностей.



Ядерная сделка, заключенная в 2015 году между Ираном и мировыми державами, предусматривала снятие санкций в обмен на ограничения иранской ядерной программы. Однако после выхода США из сделки в 2018 году Иран постепенно сокращал свои обязательства.

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Белый дом молчит: Будет ли Байден встречаться с Зеленским на фоне глобальных угроз
Кирби: На сегодня нет запланированных встреч Байдена с Зеленским
19 сентября 2024, 00:07

США пока не готовы объявить о возможности проведения новой встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
На брифинге Кирби отметил, что в настоящее время нет информации о запланированной встрече, как в Белом доме, так и в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«У меня на сегодня нет встречи, чтобы о ней объявить», – сказал Кирби.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден выступит на Генассамблее 24 сентября и проведет встречи с мировыми лидерами. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 24 по 30 сентября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности «победного» плана Киева. По его словам, готовы все пункты, все ключевые акценты, а также определены необходимые дополнения и детали к плану. Теперь, по мнению украинского лидера, осталось только реализовать этот план.

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Мировая война уже на пороге: раскрыто, как Байден и Макрон рискуют жизнями миллионов
Володин: Байден и Макрон могут развязать ядерную войну
18 сентября 2024, 23:36

Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что политика президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца может привести к мировой или даже ядерной войне.
В интервью радиостанции «Комсомольская правда» Володин подчеркнул, что обсуждение возможности нанесения ударов по территории России с использованием западного вооружения является крайне опасным шагом.

«Они не понимают, что могут развязать мировую, ядерную войну. Это недопустимо», — заявил Володин. Он также отметил, что Россия будет защищать своих граждан, а президент Владимир Путин сделает всё необходимое для этого.
Ранее сообщалось, что США и Великобритания могут разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, что, по мнению Москвы, только усугубит конфликт.

Ранее стало известно, что Пентагон тренировал подразделение ВСУ, которое могло своими действиями нарушить права человека. Отмечается, что Пентагон мог неверно использовать предоставленные ему деньги, начав обучать украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение человеческих прав.


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Зеленский сделал заявление о «победном» плане Украины над Россией
Зеленский заявил о полной готовности «победного» плана Украины
18 сентября 2024, 22:55

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности «победного» плана Киева. Видео его заявления опубликовали в Telegram местные каналы.
«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — заявил глава украинского режима.

Теперь, по мнению украинского лидера, осталось только реализовать этот план.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона считает план Зеленского рабочим и надеется добиться его обсуждения на Генассамблее.

Зеленский уже озвучивал основные пункты своего «мирного плана», куда входит давление на Россию. В частности предлагалось отключить россиянам электричество и лишить других благ, чтобы вынудить сесть за стол переговоров.

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Нетаньяху записал видеообращение после взрывов электроники в Ливане
Нетаньяху впервые выступил с обращением после взрывов электроники в Ливане
18 сентября 2024, 22:00

Фото: istockphoto/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые выступил с обращением после серии взрывов электроники в Ливане. Обращение Нетаньяху вечером 18 сентября опубликовал официальный Telegram-канал МИД Израиля.
В видеообращении Нетаньяху пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание на севере страны, куда наносят удары силы «Хезболлы».
«Я уже говорил: мы вернем жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», — сказал премьер.



Это стало первым обращением премьер-министра после взрывов пейджеров, раций и другой электроники в Бейруте с 17 по 18 сентября.

Ранее Минобороны Израиля заявило о начале нового этапа войны на границе с Ливаном. По сообщению министра обороны страны Йоава Галанта, цель новой военной операции — возвращение в свои дома жителей пригородных районов на севере Израиля.

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Пентагон обучал подразделение ВСУ, нарушавшее права человека
18 сентября 2024, 21:42

Фото: iStock/icholakov

Пентагон тренировал подразделение ВСУ, которое могло своими действиями нарушить права человека. Об этом сообщает в рассекреченном докладе генерального инспектора американского военного ведомства.
Отмечается, что Пентагон мог неверно использовать предоставленные ему деньги, начав обучать украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение человеческих прав.

По законодательству США такие действия ведомства запрещены. В стране нельзя предоставлять военную помощь силам из-за рубежа, которые грубо нарушили права человека.

В докладе указано, что Пентагон столкнулся с проблемами подотчётности оборудования, управления предоставленным финансированием, обмена разведывательными данными, информационной и физической безопасности при передаче военной помощи Киеву. В настоящее время осложнены инвентаризация и доступ к американскому оборудованию, находящемуся на территории Украины.

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#пентагон
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#права
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Путин одобрил подписание договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с Ираном
18 сентября 2024, 21:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин одобрил предложение МИД, подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.
«Считаю целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — цитирует ТАСС документ за подписью президента РФ 18 сентября.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Вооруженных Сил в условиях спецоперации. Глава государства в режиме видеоконференции обозначил, что одной из ключевых задач является подготовка высококвалифицированных расчетов и экипажей.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отношения Тегерана и Москвы будут постоянно и непрерывно развиваться. Также Тегеран опроверг информацию западных СМИ о передаче России баллистических ракет малой дальности.

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Минобороны Израиля заявило о начале нового этапа войны на границе с Ливаном
Галант: Израиль начал новый этап войны на границе с Ливаном
18 сентября 2024, 20:37

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Израиль начал новый этап войны, переместив военные усилия на северный фронт, на границу с Ливаном. Об этом 18 сентября заявил глава Мнобороны Израиля Йоав Галант.
«Мы переводим силы, ресурсы и энергию на север. <…> Я думаю, мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно приспосабливаться», — цитирует министра издание The Times of Israel.

По сообщению Галанта, что цель новой военной операции — возвращение в свои дома жителей пригородных районов на севере Израиля.

При этом глава Минобороны добавил, что Израиль не забыл о венных задачах на юге страны. При этом Галант упомянул о впечатляющих результатах, которых добились израильские службы ЦАХАЛ, ШАБАК и Моссад.

Ранее Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН с требованием покинуть палестинские земли. МИД страны официально назвал требование «политическим театром» и «поощрением терроризма».

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#страны
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#минобороны
#война
#палестина
#конфликт
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Израиль передислоцировал элитную дивизию ЦАХАЛ на границу с Ливаном
Ynet: ЦАХАЛ передислоцировал элитную 98-ю дивизию из Газы к границе с Ливаном
18 сентября 2024, 20:31

Фото: iStock/CatEyePerspective

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перебросила на границу Ливана элитную 98-ю дивизию из сектора Газа. Об этом пишет издание Ynet.
Отмечается, что данная дивизия считается одной из лучший в составе ЦАХАЛ. Она, помимо всего прочего, включается в себя бригаду командования и бригаду десантников. Она находилась в секторе Газа, однако в условиях возможной эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла» было принято решение передислоцировать её к северной границе.

Портал пишет, что дивизия в зоне ответственности Северного командования присоединилась к уже находящейся там 36-й дивизии. Переброска сил на северное направление указывает на значительную смену стратегии.

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#военные
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Al Mayadeen: Пейджеры со взрывчаткой разработали специально для Ливана
Al Mayadeen: Пейджеры со взрывчаткой были созданы намеренно для Ливана
18 сентября 2024, 19:47

Фото: iStock/Isaac Lee

Взрывчатое устройство внутри пейджеров разработали специально для проведения операции в Ливане. Об этом 18 сентября сообщает арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на службу безопасности.
«Устройства обнаружения, имеющиеся даже в странах и международных аэропортах, не смогли обнаружить заложенный взрывчатый материал с использованием методов, сочетающих в себе алгоритмы, специфичные для этого процесса», — сообщают СМИ Палестины.

В Ливане сейчас фиксируют вторую волну взрывов на устройствах связи. После пейджеров начали массово взрываться рации. Пострадали уже более 300 человек. Российский физик и военный специалист Александр Широкорад заявил, что на примере взрывов пейджеров в Ливане, в теории возможен взрыв любого смартфона или компьютера.

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#ливан
#палестина
#израиль
#техника
#оружие
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