Иран назвал условие возвращения к соблюдению ядерной сделки

Фото: istock/Rainer Puster
Иран готов вернуться к выполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, если западные страны также выполнят свои обязательства по ядерной сделке. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
«СВПД не мертв. Как только другие государства возобновят соблюдение положений сделки, мы поступим так же. Нельзя ожидать от нас соблюдения соглашения, если западные партнеры продолжают применять санкции против Ирана», – сказал Эслами агентству Франс Пресс.Несмотря на это, эксперты считают маловероятным возобновление переговоров до окончания президентских выборов в США в ноябре. Западные страны, включая США, Великобританию, Францию и Германию, заявили, что не видят со стороны Тегерана шагов к восстановлению договоренностей.
Ядерная сделка, заключенная в 2015 году между Ираном и мировыми державами, предусматривала снятие санкций в обмен на ограничения иранской ядерной программы. Однако после выхода США из сделки в 2018 году Иран постепенно сокращал свои обязательства.
Читайте также:
Путин одобрил подписание договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Белый дом молчит: Будет ли Байден встречаться с Зеленским на фоне глобальных угроз
Мировая война уже на пороге: раскрыто, как Байден и Макрон рискуют жизнями миллионов
Елена Перлова