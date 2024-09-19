Иран назвал условие возвращения к соблюдению ядерной сделки

Иран готов вернуться к выполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, если западные страны также выполнят свои обязательства по ядерной сделке. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.