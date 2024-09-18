Путин одобрил подписание договора о стратегическом партнерстве с Ираном

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Президент России Владимир Путин одобрил предложение МИД, подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.
«Считаю целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — цитирует ТАСС документ за подписью президента РФ 18 сентября.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Вооруженных Сил в условиях спецоперации. Глава государства в режиме видеоконференции обозначил, что одной из ключевых задач является подготовка высококвалифицированных расчетов и экипажей.
Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отношения Тегерана и Москвы будут постоянно и непрерывно развиваться. Также Тегеран опроверг информацию западных СМИ о передаче России баллистических ракет малой дальности.
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Лия Мурадьян