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Мировая война уже на пороге: раскрыто, как Байден и Макрон рискуют жизнями миллионов

Володин: Байден и Макрон могут развязать ядерную войну
18 сентября 2024, 23:36
Фото: сайт Госдумы РФ

Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что политика президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца может привести к мировой или даже ядерной войне.
В интервью радиостанции «Комсомольская правда» Володин подчеркнул, что обсуждение возможности нанесения ударов по территории России с использованием западного вооружения является крайне опасным шагом.

«Они не понимают, что могут развязать мировую, ядерную войну. Это недопустимо», — заявил Володин. Он также отметил, что Россия будет защищать своих граждан, а президент Владимир Путин сделает всё необходимое для этого.


Ранее сообщалось, что США и Великобритания могут разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, что, по мнению Москвы, только усугубит конфликт.

Ранее стало известно, что Пентагон тренировал подразделение ВСУ, которое могло своими действиями нарушить права человека. Отмечается, что Пентагон мог неверно использовать предоставленные ему деньги, начав обучать украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение человеческих прав.


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#вооружения
#пентагон
#володин
Зеленский сделал заявление о «победном» плане Украины над Россией
Зеленский заявил о полной готовности «победного» плана Украины
18 сентября 2024, 22:55

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности «победного» плана Киева. Видео его заявления опубликовали в Telegram местные каналы.
«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — заявил глава украинского режима.

Теперь, по мнению украинского лидера, осталось только реализовать этот план.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона считает план Зеленского рабочим и надеется добиться его обсуждения на Генассамблее.

Зеленский уже озвучивал основные пункты своего «мирного плана», куда входит давление на Россию. В частности предлагалось отключить россиянам электричество и лишить других благ, чтобы вынудить сесть за стол переговоров.

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Нетаньяху записал видеообращение после взрывов электроники в Ливане
Нетаньяху впервые выступил с обращением после взрывов электроники в Ливане
18 сентября 2024, 22:00

Фото: istockphoto/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые выступил с обращением после серии взрывов электроники в Ливане. Обращение Нетаньяху вечером 18 сентября опубликовал официальный Telegram-канал МИД Израиля.
В видеообращении Нетаньяху пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание на севере страны, куда наносят удары силы «Хезболлы».
«Я уже говорил: мы вернем жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», — сказал премьер.



Это стало первым обращением премьер-министра после взрывов пейджеров, раций и другой электроники в Бейруте с 17 по 18 сентября.

Ранее Минобороны Израиля заявило о начале нового этапа войны на границе с Ливаном. По сообщению министра обороны страны Йоава Галанта, цель новой военной операции — возвращение в свои дома жителей пригородных районов на севере Израиля.

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#ливан
#война
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Пентагон обучал подразделение ВСУ, нарушавшее права человека
18 сентября 2024, 21:42

Фото: iStock/icholakov

Пентагон тренировал подразделение ВСУ, которое могло своими действиями нарушить права человека. Об этом сообщает в рассекреченном докладе генерального инспектора американского военного ведомства.
Отмечается, что Пентагон мог неверно использовать предоставленные ему деньги, начав обучать украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение человеческих прав.

По законодательству США такие действия ведомства запрещены. В стране нельзя предоставлять военную помощь силам из-за рубежа, которые грубо нарушили права человека.

В докладе указано, что Пентагон столкнулся с проблемами подотчётности оборудования, управления предоставленным финансированием, обмена разведывательными данными, информационной и физической безопасности при передаче военной помощи Киеву. В настоящее время осложнены инвентаризация и доступ к американскому оборудованию, находящемуся на территории Украины.

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#права
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Путин одобрил подписание договора о стратегическом партнерстве с Ираном
Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с Ираном
18 сентября 2024, 21:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин одобрил предложение МИД, подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.
«Считаю целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — цитирует ТАСС документ за подписью президента РФ 18 сентября.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Вооруженных Сил в условиях спецоперации. Глава государства в режиме видеоконференции обозначил, что одной из ключевых задач является подготовка высококвалифицированных расчетов и экипажей.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отношения Тегерана и Москвы будут постоянно и непрерывно развиваться. Также Тегеран опроверг информацию западных СМИ о передаче России баллистических ракет малой дальности.

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#иран
#политика
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Минобороны Израиля заявило о начале нового этапа войны на границе с Ливаном
Галант: Израиль начал новый этап войны на границе с Ливаном
18 сентября 2024, 20:37

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Израиль начал новый этап войны, переместив военные усилия на северный фронт, на границу с Ливаном. Об этом 18 сентября заявил глава Мнобороны Израиля Йоав Галант.
«Мы переводим силы, ресурсы и энергию на север. <…> Я думаю, мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно приспосабливаться», — цитирует министра издание The Times of Israel.

По сообщению Галанта, что цель новой военной операции — возвращение в свои дома жителей пригородных районов на севере Израиля.

При этом глава Минобороны добавил, что Израиль не забыл о венных задачах на юге страны. При этом Галант упомянул о впечатляющих результатах, которых добились израильские службы ЦАХАЛ, ШАБАК и Моссад.

Ранее Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН с требованием покинуть палестинские земли. МИД страны официально назвал требование «политическим театром» и «поощрением терроризма».

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#израиль
#страны
#операции
#минобороны
#война
#палестина
#конфликт
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Израиль передислоцировал элитную дивизию ЦАХАЛ на границу с Ливаном
Ynet: ЦАХАЛ передислоцировал элитную 98-ю дивизию из Газы к границе с Ливаном
18 сентября 2024, 20:31

Фото: iStock/CatEyePerspective

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перебросила на границу Ливана элитную 98-ю дивизию из сектора Газа. Об этом пишет издание Ynet.
Отмечается, что данная дивизия считается одной из лучший в составе ЦАХАЛ. Она, помимо всего прочего, включается в себя бригаду командования и бригаду десантников. Она находилась в секторе Газа, однако в условиях возможной эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла» было принято решение передислоцировать её к северной границе.

Портал пишет, что дивизия в зоне ответственности Северного командования присоединилась к уже находящейся там 36-й дивизии. Переброска сил на северное направление указывает на значительную смену стратегии.

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Al Mayadeen: Пейджеры со взрывчаткой разработали специально для Ливана
Al Mayadeen: Пейджеры со взрывчаткой были созданы намеренно для Ливана
18 сентября 2024, 19:47

Фото: iStock/Isaac Lee

Взрывчатое устройство внутри пейджеров разработали специально для проведения операции в Ливане. Об этом 18 сентября сообщает арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на службу безопасности.
«Устройства обнаружения, имеющиеся даже в странах и международных аэропортах, не смогли обнаружить заложенный взрывчатый материал с использованием методов, сочетающих в себе алгоритмы, специфичные для этого процесса», — сообщают СМИ Палестины.

В Ливане сейчас фиксируют вторую волну взрывов на устройствах связи. После пейджеров начали массово взрываться рации. Пострадали уже более 300 человек. Российский физик и военный специалист Александр Широкорад заявил, что на примере взрывов пейджеров в Ливане, в теории возможен взрыв любого смартфона или компьютера.

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#взрыв
#ливан
#палестина
#израиль
#техника
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СБ ООН 20 сентября проведёт экстренное заседание из-за взрывов в Ливане
18 сентября 2024, 19:41

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций 20 сентября проведёт экстренное заседание. На его повестке будет стоять вопрос о массовых взрывах беспроводных средств связи в Ливане.
Накануне, 17 сентября, одновременно и повсеместно начали взрываться пейджеры членов ливанского военизированного движения «Хезболла». Арабские СМИ писали о причастности к взрывам израильской разведки «Моссад». По их версии, израильтяне сумели нанести взрывчатую смесь на аккумуляторы устройств до того, как они попали к «Хезболле». При нагревании батареи детонировали.

Сегодня настал черёд других беспроводных коммуникационных (и не только) устройств: мобильных телефонов, раций, ноутбуков, автомагнитол. Ливанцы сообщали о взрывах в салонах сотовой связи и детонации бытовой техники в домах. В некоторых зданиях взрывы привели к пожарам.

Власти Ливана обратились к Совету Безопасности ООН с призывом немедленно созвать совещание из-а сложившейся ситуации. По-видимому, их призыв был услышан.

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Сенатор Джабаров объяснил неправомерность критики Пашиняна ОДКБ
18 сентября 2024, 19:41

Фото: iStock/vistoff

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что оценка премьер-министра Армении Никола Пашиняна деятельности Организации Договора о коллективной безопасности неправильная.
Так он прокомментировал заявления Пашиняна о том, что ОДКБ несла угрозу суверениту Армении, из-за чего последняя приостановила своё участие в Организации.

«Я думаю, это неправильная оценка ОДКБ. К ОДКБ за помощью Армения не обращалась. Однажды в ОДКБ обратился за помощью Казахстан, помощь была незамедлительно оказана, но это уже дело прошлого. Что касается ОДКБ, время покажет, кто был прав», — отметил в беседе с NEWS.ru Джабаров.

Ранее Следственный комитет Армении заявил, что обезвредил в стране группу, которая якобы вербовала участников и на территории России осуществляла их подготовку к захвату власти в Ереване.

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