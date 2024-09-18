Мировая война уже на пороге: раскрыто, как Байден и Макрон рискуют жизнями миллионов

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что политика президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца может привести к мировой или даже ядерной войне.