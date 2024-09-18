Фото: сайт Госдумы РФ
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что политика президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца может привести к мировой или даже ядерной войне.
В интервью радиостанции «Комсомольская правда» Володин подчеркнул, что обсуждение возможности нанесения ударов по территории России с использованием западного вооружения является крайне опасным шагом.
Ранее сообщалось, что США и Великобритания могут разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, что, по мнению Москвы, только усугубит конфликт.
Ранее стало известно, что Пентагон тренировал подразделение ВСУ, которое могло своими действиями нарушить права человека. Отмечается, что Пентагон мог неверно использовать предоставленные ему деньги, начав обучать украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение человеческих прав.
Читайте также:
Зеленский сделал заявление о «победном» плане Украины над Россией
Путин: Защита людей в приграничье — святая обязанность российских военных
РФ распространила в ОБСЕ доказательства об убийствах ВСУ гражданских лиц
«Они не понимают, что могут развязать мировую, ядерную войну. Это недопустимо», — заявил Володин. Он также отметил, что Россия будет защищать своих граждан, а президент Владимир Путин сделает всё необходимое для этого.
Ранее сообщалось, что США и Великобритания могут разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, что, по мнению Москвы, только усугубит конфликт.
Ранее стало известно, что Пентагон тренировал подразделение ВСУ, которое могло своими действиями нарушить права человека. Отмечается, что Пентагон мог неверно использовать предоставленные ему деньги, начав обучать украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение человеческих прав.
Читайте также:
Зеленский сделал заявление о «победном» плане Украины над Россией
Путин: Защита людей в приграничье — святая обязанность российских военных
РФ распространила в ОБСЕ доказательства об убийствах ВСУ гражданских лиц
Елена Перлова