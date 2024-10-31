Иран не ожидает от России посредничества в переговорах с ЕС — посол Джалали

Фото: istock/Rainer Puster
Иран не рассчитывает на роль России в качестве посредника в переговорах с Европейским союзом по вопросам атомной деятельности.
Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол Ирана в России Казем Джалали. Причиной такого решения дипломат назвал текущие сложные отношения между Россией и европейскими странами.
В 2015 году Иран и шесть мировых держав, включая Россию, подписали ядерное соглашение — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничения его ядерной программы. Однако США вышли из сделки в 2018 году и восстановили санкции против Тегерана, на что Иран ответил сокращением своих обязательств и расширением ядерных исследований.
Читайте также:
Пентагон не исключил вовлечения третьих стран в конфликт на Украине
Небензя поинтересовался у США, почему Украине помогать можно, а России — нет
Китай оценил саммит БРИКС под председательством Путина
«В нынешней ситуации нельзя ожидать от России посредничества, потому что Россия сама находится в условиях своего рода войны и противостояния с европейскими странами и международными силами. Поэтому мы не ожидаем, что Россия будет играть роль посредника в этом вопросе», — подчеркнул Джалали.
В 2015 году Иран и шесть мировых держав, включая Россию, подписали ядерное соглашение — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предусматривал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничения его ядерной программы. Однако США вышли из сделки в 2018 году и восстановили санкции против Тегерана, на что Иран ответил сокращением своих обязательств и расширением ядерных исследований.
Читайте также:
Пентагон не исключил вовлечения третьих стран в конфликт на Украине
Небензя поинтересовался у США, почему Украине помогать можно, а России — нет
Китай оценил саммит БРИКС под председательством Путина
Елена Перлова