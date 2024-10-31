Глава киевского режима Владимир Зеленский посредственно говорит по-английски, что мешает переговорам Киева и Вашингтона, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Обозреватели отмечают, что у руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака английский на еще более худшем уровне.