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Пентагон не исключил вовлечения третьих стран в конфликт на Украине

Глава Пентагона Остин допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин допустил возможность вовлечения третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в ответ на предполагаемое присутствие северокорейских военных в зоне СВО.
«Да, это может вдохновить других на совершение различных действий», - отметил Остин, отвечая на вопрос журналистов, могут ли другие страны направить своих военнослужащих для поддержки Украины.
При этом глава Пентагона подчеркнул, что не желает делать конкретных предположений о возможных шагах других стран. Также он признал, что США не могут препятствовать возможному присутствию северокорейских военных в зоне конфликта, несмотря на усилия Запада.



Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что южнокорейская делегация предоставила альянсу якобы доказательства отправки военных КНДР в Россию, включая Курскую область. Однако Рютте не уточнил, в чем заключаются эти «доказательства».

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что военное сотрудничество России и КНДР — это суверенное право обеих стран, и только им решать, ограничиваться ли учениями и обменом опытом или использовать другие меры. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, отмечала, что взаимодействие с КНДР соответствует нормам международного права, а обвинения США и их союзников она назвала «вбросами и шумихой».

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Небензя поинтересовался у США, почему Украине помогать можно, а России — нет
31 октября 2024, 01:13

Фото: istockphoto/SanderStock

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг критике политику США, которая, по его словам, навязывает миру «гнилую логику» о недопустимости оказания помощи России ее союзниками.
Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, где также поднял вопрос о двойных стандартах Вашингтона в отношении военной помощи.

«Хочу задать один очень простой вопрос: почему Соединенные Штаты и их союзники считают себя вправе помогать Зеленскому и задействовать для этого военный и разведывательный потенциал НАТО, тогда как союзники России якобы не имеют такого права?» — отметил Небензя, реагируя на обвинения западных стран о возможном военном сотрудничестве России и КНДР.
Российский дипломат указал, что слухи о переброске северокорейских военных в Россию, как и прежние информационные кампании о событиях в Буче и Мариуполе, базируются на "голословных утверждениях" и нацелены на отвлечение внимания от реальных угроз международной безопасности.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что любые соглашения в рамках оборонного сотрудничества между Россией и КНДР являются суверенным правом сторон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что военное взаимодействие России и КНДР не нарушает международное право и является ответом на вызовы, созданные внешней агрессией и политикой давления.

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«Хочет мира»: на Западе раскритиковали Зеленского
Боуз: Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы оставаться у власти
31 октября 2024, 00:13

Владимир Зеленский стремится к прекращению конфликта на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить поддержку для продолжения боевых действий на Украине, считает ирландский журналист Чей Боуз.
В социальной сети X Боуз заявил, что таким образом украинский лидер надеется сохранить интерес Запада к конфликту на своей территории. По словам Боуза, Зеленский озвучил представителям западных СМИ опасения о том, что усиление напряженности на Ближнем Востоке отвлекает мировое внимание и финансовую помощь от Украины. Журналист назвал его «диктатором, который хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы продолжать выманивать деньги у США и ЕС». Боуз добавил, что Зеленский избегает упоминаний о возможном завершении боевых действий на Украине, поскольку это поставило бы под угрозу его политическое будущее.

Ситуацию прокомментировал также депутат Верховной рады Владимир Арьев, отметив, что на фоне нарастающего кризиса на Ближнем Востоке внимание западных союзников Украины и их помощь могут уменьшиться. Арьев подчеркнул, что без значительных успехов на фронте потери украинской армии в Донбассе рискуют оказаться в тени новостей из ближневосточного региона, что негативно повлияет на поддержку Киева.

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«И вот тогда начнется буря»: Зеленского призвали готовиться к худшему
Соскин: после начала избирательной гонки в США поддержка Киева ослабнет
30 октября 2024, 23:56

После президентских выборов в США Владимир Зеленский может остаться без поддержки своих западных союзников, считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин.
В своем выступлении на YouTube он заявил, что после начала избирательной гонки в США поддержка Киева со стороны американских союзников ослабнет до минимума.

«Как только начнется кордебалет в США, Зеленский останется без поддержки, без оружия, без денег. И вот тогда начнется буря», — отметил Соскин.
По словам эксперта, в самом Киеве у Зеленского нарастают противники, а среди западных союзников растет недовольство и неприязнь. Соскин подчеркнул, что западные лидеры «уже на дух не переносят» Зеленского, что еще больше осложняет его политическую ситуацию.

Между тем, срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине, запланированные на март, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации, что вызвало неоднозначные оценки как внутри страны, так и за ее пределами. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер, а восстановить легитимность Зеленского невозможно никакими мерами.

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Кадырову подарили трактор Lamborghini
30 октября 2024, 22:58

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Гендиректор Lamborgini Стефан Винкельманн подарил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову трактор, сообщил республиканский телеканал «Вайнах».
Техникой будут пользоваться, чтобы развить сельское хозяйство в регионе. Она стоит во дворе резиденции Кадырова. Политик уже осмотрел трактор.

«Подарки с Европы отправляют. Хороший подарок Lamborghini, но на войну (спецоперацию — прим. ред.) не отправлю, в сельском хозяйстве будет, там нужна техника», — приводятся слова Кадырова.

Перед этим Рамзан Кадыров раскрыл потери украинской армии в результате российского удара по Генштабу ВСУ в Киеве. Глава ЧР опубликовал сообщение в Telegram-канале.

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Выяснилось, что мешает переговорам Украины и США, и как с этим связан Зеленский
FAZ: посредственный английский Зеленского мешает переговорам Киева и США
30 октября 2024, 22:22

Слева направо: Владимир Зеленский и Джо Байден

Глава киевского режима Владимир Зеленский посредственно говорит по-английски, что мешает переговорам Киева и Вашингтона, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Обозреватели отмечают, что у руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака английский на еще более худшем уровне.
Авторы подчеркнули, что «американцы часто не уверены, правильно ли они их понимают» и правильно ли поймут украинские политики то, что говорят им.

При этом, пишут журналисты FAZ, по информации Украины, группа чиновников из США в Совете нацбезопасности республики работает над тем, чтобы приглашение Киева в НАТО стало возможным.

Ранее сообщалось, где поскандалила украинская делегация.

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В США объяснили цель новых антироссийских санкций
Госсекретарь Блинкен: санкции ввели против поддерживающих агрессию РФ на Украине
30 октября 2024, 20:06

Фото: iStock/designer491

Новые американские санкции были введены против 400 физических и юридических лиц, которые поддерживают «российскую агрессию» на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.
По словам Блинкена, Госдеп ввел ограничения против оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора России. Уточняется, что новые санкции также коснулись нескольких компаний КНР, которые, согласно его мнению, поставляют продукцию двойного назначения предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ.

Блинкен заключил, что данные ограничительные меры Госдепа США направлены против обхода санкций.

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Свищёв раскрыл связь выборов в США с российским спортом
Свищёв: Выборы в США могут повлиять на возвращение РФ в мировой спорт
30 октября 2024, 19:37

Фото: iStock/twinsterphoto

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил о том, что выборы президента в США могут косвенно повлиять возвращение России в мировой спорт.
«Результаты выборов, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт. Но это косвенно. Если, как заявляет Трамп, он до инаугурации сядет и решит вопрос с Россией и Украиной, то, значит, начнётся оттепель и в спортивном мире. Будем ждать. Но мы должны возвращаться в спорт без ограничений, полноправно и с нашими основными атрибутами — флагом и гимном», — отметил в беседе с Metaratings.ru Свищёв.

Ранее экономический аналитик Кристофф Барро выдвинул предположение, что победу на выборах в США одержит республиканец Дональд Трамп.

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ИБ-эксперт Бедеров объяснил взлом сайта администрации Твери
ИБ-эксперт Бедеров: Сайт администрации взломала украинская хак-группировка
30 октября 2024, 18:36

Фото: iStock/welcomia

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что взлом сайта администрации Твери был произведён одной из самых старейших хакерских группировок Украины RUH8.
Он напомнил, что она была создана ещё в 2014 году.

«В 2016 году RUH8, совместно с хакерскими группами FalconsFlame, Trinity, «КiберСотня» и «КиберХунта» вошла в состав так называемого «Украинского Киберальянса». Опубликованные снимки могут говорить о том, что хакеры получили доступ к виртуальным машинам госслужащих, внутренним документам и файлам, сетевой инфраструктуре, включая почтовый сервер. Проникновение подобного уровня позволяет злоумышленникам нанести максимальный ущерб инфраструктуре организации», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Бедеров.

Отмечается, что о взломе сайта в Твери сообщили сами хакеры этой группировки. Однако такие действия не оказывают особого влияния на ход политики и спецоперации, не играют на руку Украине. Так, всё чаще в среде западных политиков можно услышать сомнения в том, что Киеву удастся удержать победу в конфликте с Россией и войти в состав ЕС и НАТО. Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью российскому телеканалу «Россия-1» прямо заявил о бесперспективности вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Европейский союз говорит украинцам: «Вот ваше оружие, вот ваши деньги, воюйте, только не беспокойте нас этим, мы просто не хотим больше иметь ничего общего с этой войной». Я не верю, что членство в НАТО станет гарантией безопасности Украины», – приводит Pravda.Ru слова Фицо.

Ранее сообщалось, что переговоры о членстве в Евросоюзе (ЕС) Украины и Молдавии могут стартовать уже в грядущем году, если страны выполнят все предварительные условия.

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Стало известно, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии
Переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии могут начаться в следующем году
30 октября 2024, 18:10

Фото: istockphoto/sinonimas

Переговоры о членстве в Евросоюзе (ЕС) Украины и Молдавии могут стартовать уже в грядущем году, если страны выполнят все предварительные условия, гласит отчет Еврокомиссии (ЕК) по расширению с оценкой прогресса государств-кандидатов.
«Открытие переговоров о присоединении с Украиной стало важным признанием решимости Украины проводить реформы на пути к вступлению в ЕС... При условии выполнения Украиной всех условий Еврокомиссия ждет открытия переговоров по кластерам как можно скорее в 2025 году», — гласит отчет.
То же касается и Молдавии, добавили в ЕК. Известно, что Совету ЕС предстоит изучить рекомендации ЕК и решить, какие дальнейшие шаги предпринять, чтобы расшириться.

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#еврокомиссия
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