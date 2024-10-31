Пентагон не исключил вовлечения третьих стран в конфликт на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин допустил возможность вовлечения третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева в ответ на предполагаемое присутствие северокорейских военных в зоне СВО.
«Да, это может вдохновить других на совершение различных действий», - отметил Остин, отвечая на вопрос журналистов, могут ли другие страны направить своих военнослужащих для поддержки Украины.При этом глава Пентагона подчеркнул, что не желает делать конкретных предположений о возможных шагах других стран. Также он признал, что США не могут препятствовать возможному присутствию северокорейских военных в зоне конфликта, несмотря на усилия Запада.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что южнокорейская делегация предоставила альянсу якобы доказательства отправки военных КНДР в Россию, включая Курскую область. Однако Рютте не уточнил, в чем заключаются эти «доказательства».
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что военное сотрудничество России и КНДР — это суверенное право обеих стран, и только им решать, ограничиваться ли учениями и обменом опытом или использовать другие меры. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, отмечала, что взаимодействие с КНДР соответствует нормам международного права, а обвинения США и их союзников она назвала «вбросами и шумихой».
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Елена Перлова