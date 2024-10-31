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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг критике политику США, которая, по его словам, навязывает миру «гнилую логику» о недопустимости оказания помощи России ее союзниками.
Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, где также поднял вопрос о двойных стандартах Вашингтона в отношении военной помощи.
Российский дипломат указал, что слухи о переброске северокорейских военных в Россию, как и прежние информационные кампании о событиях в Буче и Мариуполе, базируются на "голословных утверждениях" и нацелены на отвлечение внимания от реальных угроз международной безопасности.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что любые соглашения в рамках оборонного сотрудничества между Россией и КНДР являются суверенным правом сторон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что военное взаимодействие России и КНДР не нарушает международное право и является ответом на вызовы, созданные внешней агрессией и политикой давления.
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«Хочу задать один очень простой вопрос: почему Соединенные Штаты и их союзники считают себя вправе помогать Зеленскому и задействовать для этого военный и разведывательный потенциал НАТО, тогда как союзники России якобы не имеют такого права?» — отметил Небензя, реагируя на обвинения западных стран о возможном военном сотрудничестве России и КНДР.
Российский дипломат указал, что слухи о переброске северокорейских военных в Россию, как и прежние информационные кампании о событиях в Буче и Мариуполе, базируются на "голословных утверждениях" и нацелены на отвлечение внимания от реальных угроз международной безопасности.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что любые соглашения в рамках оборонного сотрудничества между Россией и КНДР являются суверенным правом сторон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что военное взаимодействие России и КНДР не нарушает международное право и является ответом на вызовы, созданные внешней агрессией и политикой давления.
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Елена Перлова