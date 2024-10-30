Китай оценил саммит БРИКС под председательством Путина

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Саммит БРИКС под председательством президента РФ Владимира Путина увенчался полным успехом. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с замглавы внешнеполитического ведомства России Сергеем Руденко, передает РИА Новости.
Ван И отметил, что достигнутые в рамках саммита соглашения не только укрепят единство глобального Юга, но и станут мощным импульсом для дальнейшего развития и сотрудничества государств БРИКС. По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, Пекин также удовлетворен нынешним уровнем развития двусторонних отношений между Россией и КНР.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к объединению официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Главная тема встречи — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
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