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Китай оценил саммит БРИКС под председательством Путина

Ван И: саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом
Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Саммит БРИКС под председательством президента РФ Владимира Путина увенчался полным успехом. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с замглавы внешнеполитического ведомства России Сергеем Руденко, передает РИА Новости.


Ван И отметил, что достигнутые в рамках саммита соглашения не только укрепят единство глобального Юга, но и станут мощным импульсом для дальнейшего развития и сотрудничества государств БРИКС. По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, Пекин также удовлетворен нынешним уровнем развития двусторонних отношений между Россией и КНР.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к объединению официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Главная тема встречи — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

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Захарова прокомментировала задержание приехавших освещать выборы в США журналистов
Захарова: США не уведомили Россию о задержании приехавших на выборы журналистов
30 октября 2024, 10:32

Мария Захарова (Фото: официальный сайт МИД РФ)

Власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, которые приехали для освещения президентских выборов в Штатах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат пояснила, что журналисты прошли все необходимые процедуры, получили визы и специальные разрешения, однако, несмотря на это, корреспондентов все равно задержали в аэропорту и допрашивали.

Напомним, задержание журналистов из РФ произошло в ночь на вторник, 29 октября.

По словам Захаровой, «в качестве причины были указаны административные резоны». Она заключила, что данный инцидент является абсолютным произволом.

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Израиль нанес удар по крупному иранскому ракетному заводу
NYT: Израиль ударил по космическому центру КСИР для производства ракет в Иране
30 октября 2024, 09:15

Фото: iStock/e-crow

Израиль нанес удар по ряду важных объектов Ирана, в том числе по космическому центру, который использовался для производства баллистических ракет средней дальности. Об этом информирует The New York Times.
На спутниковых снимках американского оператора Planet Labs, которые были сделаны весной и 26 октября этого года, видны последствия атаки на космический центр Шахруд в провинции Семнан, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции Ирана. Отмечается, что объект КСИР использовался для массового производства баллистических ракет средней дальности, которые могли быть задействованы для атаки на Тель-Авив.

Примечательно, что удары Израиля по Ирану были ограниченными по масштабу, однако «весьма эффективными». ​Уточняется, что центральное ​здание объекта было в приоритете у израильской ​стороны во время атаки.

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FT: Россия и Украина ведут переговоры о прекращении взаимных ударов
30 октября 2024, 07:02

Фото: istock/Diy13

Россия и Украина начали предварительные переговоры, направленные на прекращение взаимных ударов по энергетической инфраструктуре, сообщает издание Financial Times.
Эти переговоры возобновились при посредничестве Катара после срыва ранее достигнутого соглашения в августе, когда украинские войска нанесли удар по Курской области.

По словам источника, осведомленного о ходе обсуждений, переговоры находятся на ранней стадии и касаются возможного "перезапуска" договоренностей о ненападении на энергетические объекты. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такое соглашение может стать сигналом готовности Москвы к более широким мирным переговорам.

Украинские чиновники также заявили, что наблюдается некоторое снижение частоты атак на энергетическую инфраструктуру с обеих сторон, что указывает на действующую предварительную договоренность. Перспективы переговоров зависят от способности обеих сторон согласовать условия для решения текущего конфликта.

Зеленский в интервью Financial Times выразил надежду, что прекращение атак на инфраструктуру может стать первым шагом к завершению боевых действий. Ранее сообщалось, что Киев и Москва планировали провести конфиденциальные переговоры о деэскалации, однако процесс был приостановлен из-за инцидента в Курской области.

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France 3: на улицах Марселя скопились горы мусора из-за забастовки уборщиков
30 октября 2024, 05:58

Фото: istock/O Kemppainen

В Марселе продолжается забастовка работников компании Veolia, ответственной за уборку мусора, из-за чего улицы города оказались завалены отходами, сообщает телеканал France 3.
Сотрудники компании жалуются на нехватку ресурсов и оборудования, что ухудшает условия труда. В результате на улицах, особенно в 3-м и 14-м округах, скопились горы мусора. Во вторник городские власти установили временные контейнеры для отходов, чтобы горожане могли хотя бы частично избавиться от мусора. Однако вмешиваться в конфликт с частной компанией власти не могут.

Veolia согласилась обсудить с протестующими их требования, однако сотрудники заявляют о намерении продолжать забастовку до выполнения всех условий. Забастовка напомнила французам прошлогодние протесты в Париже против пенсионной реформы, когда из-за длительного отказа мусорщиков выходить на работу на улицах скопилось свыше 10 тысяч тонн отходов, вызвав общественный резонанс.

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Служба судебных приставов Финляндии заявила о возможных новых арестах собственности РФ
В Финляндии могут продолжить арест собственности России
30 октября 2024, 04:39

Фото: istock/Ruma Aktar

Финляндия может продолжить аресты российской собственности на своей территории, сообщил глава финской службы судебных приставов Аки Виртанен в интервью общественному вещателю Yle.
По словам Виртанена, на данный момент расследование по делу еще продолжается, и пока не ясно, будут ли инициированы новые конфискации. Общая стоимость уже арестованных активов России составляет около 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки был арестован 24 октября, и в списке арестованной недвижимости теперь числятся 44 объекта на сумму 35,5 миллиона евро. Ситуация вызвала ответную реакцию российского МИДа: Москва направила официальный запрос финским властям для разъяснения ситуации и выразила протест в связи с этим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться правовой защиты своих интересов в Финляндии и оспаривать аресты российской собственности.

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#расследование
#рф
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В Курской области российские военные спасли 18 местных жителей
30 октября 2024, 02:02

Фото: istock/Anna_Anikina

Военные Вооружённых сил России за минувшие сутки спасли 18 жителей приграничных районов Курской области, сообщило правительство региона.
Среди спасённых — пять человек из Суджанского района, десять из Глушковского, два из Кореневского и один житель Большесолдатского района.

Власти подчеркнули, что все эвакуированные сейчас находятся в безопасности и им оказывается необходимая помощь. В приграничных регионах Курской, Белгородской и Брянской областей продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан, в связи с активизацией боевых действий и провокациями со стороны украинских подразделений.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что армия нашей страна признана сильнейшей в мире благодаря мужество российских солдат. Он заявил, что авторство военных побед вовсе не за образцами оружия, оно принадлежит воле и мужеству российских солдат, с которыми действительно мало кто на планете может сравниться.

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В Раде озвучили число дезертиров из ВСУ
30 октября 2024, 00:34

Более 100 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали или самовольно покинули свои части, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
По ее словам, это число включает тех, кто самовольно оставил место службы, однако конкретный временной период она не уточнила. Ранее, 16 октября, издание «Украинская правда» сообщало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по фактам самовольного оставления части и примерно 30 тысяч по дезертирству с начала 2022 года.

Также отмечено, что случаи дезертирства и самовольного оставления части в текущем году значительно увеличились по сравнению с прошлым. С начала военного конфликта на Украине введено военное положение, а также обязательная мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны, что осложняет ситуацию и увеличивает количество подобных случаев.

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Пентагон заявил об отправке северокорейских солдат в Курскую область
Райдер: несколько тысяч военных КНДР направлены в Курскую область
30 октября 2024, 00:03

Фото: istock/Phototreat

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что несколько тысяч северокорейских военных якобы уже направлены в Курскую область для усиления российских сил вблизи Украины.
По его словам, всего около 10,000 северокорейских солдат были отправлены в Россию, большинство из которых проходит подготовку на Дальнем Востоке страны.

«Мы полагаем, что КНДР отправила в общей сложности около 10,000 солдат для обучения на востоке России, и что эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель», — заявил Райдер.
Он уточнил, что из них «около пары тысяч» уже находятся в Курской области, однако не представил доказательств своим словам. Ранее генсек НАТО Марк Рютте также утверждал, что делегация Южной Кореи представила «доказательства» отправки северокорейских солдат в Россию, однако конкретных данных не раскрыл.

Российские официальные лица, включая президента Владимира Путина и представителя МИД Марию Захарову, отвергают подобные заявления, называя их необоснованными и политически мотивированными.

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Путин пообещал решить проблему с разрывом зарплат бюджетников
29 октября 2024, 21:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему в разрыве заработных плат бюджетников совместно с регионами страны. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов РФ во вторник.
Президент подчеркнул, что перед правительством стоит сложная и финансово ёмкая задача – перевести плату труда всех бюджетников на отраслевые системы с 2027 года. Такие системы нацелены на то, чтобы добиться роста доходов и устранить разрывы в зарплатах специалистов.

Путин назвал несправедливым разрыв между зарплатами специалистов одних и тех же сфер. Он отметил, что доходы учителей, врачей и других бюджетников могут существенно отличаться даже в соседствующих субъектах. Эта проблема известна властям, и она будет решаться совместно с правительствами регионов.

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