В Иерусалиме прогремели взрывы, в Израиле объявлена воздушная тревога

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед
В Израиле звучат сирены воздушной тревоги, в Иерусалиме прогремели взрывы, передает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Сигналы о ракетной опасности объявлены в южной, центральной и северной частях страны, а также в районе Мертвого моря.
Ранее, в ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. ABC News сообщил, что в атаке на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников и ракет.
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Александр Климов