В Иране рассказали о встрече Хании с высшими должностными лицами накануне гибели.

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Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания накануне гибели встретился с высшими должностными лицами Ирана. Об этом посол Ирана в России Казем Джалали заявил в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что Хания прибыл в Тегеран в качестве главы политбюро ХАМАС и официального гостя на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Там он поприсутствовал на церемонии, встретился и побеседовал с высшими должностными лицами Ирана и другими зарубежными гостями.
В ночь на 31 июля Хания погиб в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. ХАМАС подтвердило гибель политика. При этом Израиль отказался признавать свою вину в произошедшем.
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Анастасия Чинкова