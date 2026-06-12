Иран объявил себя победителем в конфликте с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с заявлением, в котором охарактеризовал исход конфликта с США как победу Исламской Республики. Его слова прозвучали в эфире местного телевидения.
По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, стороны достигли временного соглашения. В рамках этого договора будет официально объявлено об окончании противостояния на всех фронтах, включая в Ливан.
Ключевыми условиями промежуточной сделки являются прекращение экономической блокады со стороны США и возобновление судоходства через Ормузский пролив. При этом Аракчи уточнил, что наиболее сложные вопросы, касающиеся ядерной программы Тегерана, вынесут на обсуждение на более поздних этапах переговоров. Кроме того, частью договоренностей является полная разблокировка всех замороженных иранских активов за рубежом.
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