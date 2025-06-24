Иран опроверг заявления Трампа о договоренностях с Израилем о прекращении огня

24 июня 2025, 01:46

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран намерен продолжать бороться за долгосрочный мир и не получал никаких предложений по прекращению огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя иранских властей.







«Иран не получал никаких предложений о прекращении огня и не видит причин для такого предложения… Иран продолжит бороться до достижения долгосрочного мира», — передает телеканал.