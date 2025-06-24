Иран опроверг заявления Трампа о договоренностях с Израилем о прекращении огня

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Иран намерен продолжать бороться за долгосрочный мир и не получал никаких предложений по прекращению огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя иранских властей.



«Иран не получал никаких предложений о прекращении огня и не видит причин для такого предложения… Иран продолжит бороться до достижения долгосрочного мира», — передает телеканал.

Как отметил иранский чиновник, таким образом США и Израиль пытаются ввести в заблуждение международное сообщество. К тому же противная сторона сделала это, чтобы после оправдать очередные атаки на Иран. Представитель властей уточнил, что его страна сохраняет жесткую позицию по конфликту.
Иван Мусатов

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