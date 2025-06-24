Трамп: Израиль договорился с Ираном о полном прекращении огня

24 июня 2025, 01:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израиль договорился с Ираном прекратить боевые действия и ввести режим полного прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.







«Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие миссии), на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной», — заявил Трамп.