Израильские истребители атаковали Тегеран на фоне заявлений Трампа о перемирии
Истребители Израиля атаковали столицу Ирана Тегеран на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о перемирии между странами. Об этом пишет Shot.
«Израиль снова наносит авиаудары по Тегерану, жители сообщают о многочисленных взрывах. Предварительно, истребители ЦАХАЛ пытаются атаковать военную базу КСИР», — передает telegram-канал.
Ранее американский лидер заявил о том, что страны договорились ввести режим прекращения огня. Атаки двух стран будут остановлены после завершения всех текущих операций.