Израильские истребители атаковали Тегеран на фоне заявлений Трампа о перемирии

Фото: iStock/yucelyilmaz

Истребители Израиля атаковали столицу Ирана Тегеран на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о перемирии между странами. Об этом пишет Shot.



«Израиль снова наносит авиаудары по Тегерану, жители сообщают о многочисленных взрывах. Предварительно, истребители ЦАХАЛ пытаются атаковать военную базу КСИР», — передает telegram-канал.

Ранее американский лидер заявил о том, что страны договорились ввести режим прекращения огня. Атаки двух стран будут остановлены после завершения всех текущих операций.
Иван Мусатов

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