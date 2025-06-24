Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об ударах по американским базам
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за то, что страна предупредила Штаты о готовившихся ударах по американским базам в Катаре. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Я хочу поблагодарить Иран за раннее уведомление, что позволило избежать жертв... Возможно, теперь Иран сможет добиться мира и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом буду призывать Израиль сделать то же самое», — написал президент.
Как отметил Трамп, данное решение Ирана позволило избежать многочисленных жертв. К тому же удары практически не нанесли никакого ущерба. При этом Трамп уточнил, что реакция Ирана на американскую атаку по ядерным объектам страны была очень слабой. Страна выпустила по базам США всего 14 ракет, 13 из которых были сбиты. Одна была не тронута, так как ее направление не представляло угрозы.