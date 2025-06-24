Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об ударах по американским базам

24 июня 2025, 00:13

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за то, что страна предупредила Штаты о готовившихся ударах по американским базам в Катаре. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.







«Я хочу поблагодарить Иран за раннее уведомление, что позволило избежать жертв... Возможно, теперь Иран сможет добиться мира и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом буду призывать Израиль сделать то же самое», — написал президент.