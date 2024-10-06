Иран отменил все авиарейсы до утра 7 октября из-за напряжения на Ближнем Востоке

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Иран отменил все авиарейсы аэропортов до утра понедельника, 7 октября, «в связи с возникшими ограничениями», заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.
Чиновник выступил со своим заявлением на фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке после недавнего ракетного удара Ирана по Израилю.
Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Израиль понесет тяжелый ущерб, если ввяжется в ракетную войну с Ираном, так как система ПВО еврейского государства далеко не так надежна, как принято считать. По его словам, Тель-Авиву следует стремиться к понижению градуса в конфликте с Тегераном.
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Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Израиль понесет тяжелый ущерб, если ввяжется в ракетную войну с Ираном, так как система ПВО еврейского государства далеко не так надежна, как принято считать. По его словам, Тель-Авиву следует стремиться к понижению градуса в конфликте с Тегераном.
«Израильская система ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично, и, если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесет тяжелый ущерб», — написал он.Читайте также:
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