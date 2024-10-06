В Газе погибли 24 человека при ночных ударах ЦАХАЛ

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Количество жертв от удара со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа выросло до 24 человек, пишет Shehab.
«При обстреле школы и мечети, в которых находились перемещенные лица, в центральной части сектора Газа погибли 24 человека», — сказано в сообщении.Ранее ЦАХАЛ ударил по школе, а также мечети, расположенным в Дейр-эль-Балахе. По утверждению военных, там были командные центры палестинской группировки ХАМАС. Как уточнили в Минздраве Газы, за сутки бомбардировки со стороны ЦАХАЛ унесли жизни 45 человек, еще 256 пострадали.
Перед этим сообщалось, что от удара ЦАХАЛ погиб 21 человек. В МИД РФ призывали стороны конфликта к прекращению огня.
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Никита Кротов