Стало известно, чем обернется для Израиля война с Ираном

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Израиль понесет тяжелый ущерб, если ввяжется в ракетную войну с Ираном, так как его система ПВО далеко не так надежна, как принято считать. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на свой странице в Х. По его словам, Тель-Авиву следует стремиться к понижению градуса в конфликте с Тегераном.
«Израильская система ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично, и, если Израиль ввяжется в ракетную войну с Ираном, он понесет тяжелый ущерб», — написал он.Дэвис также отметил, что деэскалация напряженных отношений с Ираном — один из главных интересов безопасности еврейского государства, потому войну нужно предотвратить, пока она не началась.
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