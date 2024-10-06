В Иране сделали заявление о войне с Израилем

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Иранская сторона готова к противостоянию с Израилем по любому сценарию, пишет Al-Alam, ссылаясь на командира ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элита иранских ВС) контр-адмирала Алиреза Тангсири.
«Мы прошли войну, у нас есть планы на любой случай. (...) Мы cпланировали конфликт с врагом», — сказал военный.Он добавил, что конфронтация между государствами происходит уже на протяжении 44 лет, поэтому отработка возможных сценариев боевых действий идет регулярно. КСИР готовы биться как на территории Персидского залива, так и за ее пределами.
До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что страна имеет право отреагировать на шаги Ирана.
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