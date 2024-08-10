Иран отправит России баллистические ракеты Fath-360

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Иран поставит России сотни боевых баллистических ракет Fath-360 для содействия боевым действиям в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейских странах.
Отмечается, что контракт на поставку ракет, известных как аналоги HIMARS иранского производства, был подписан в Тегеране в декабре прошлого года.
По данным источников, десятки российских военнослужащих прошли в Иране обучение по использованию Fath-360.
Ранее сообщалось, что во время визита секретаря Совета безопасности РФ Шойгу в Тегеран иранские представители запросили у России современные системы ПВО С-400 для подготовки к войне с Израилем.
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По данным источников, десятки российских военнослужащих прошли в Иране обучение по использованию Fath-360.
Ранее сообщалось, что во время визита секретаря Совета безопасности РФ Шойгу в Тегеран иранские представители запросили у России современные системы ПВО С-400 для подготовки к войне с Израилем.
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Александр Климов