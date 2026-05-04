Иран отреагировал на заявление Трампа об операции в Ормузском проливе
Любое вмешательство США в новый пропускной режим Ормузского пролива будет считаться нарушением перемирия. Соответствующий пост в соцсети Х опубликовал глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.
Резко критикуя позицию американской стороны, чиновник отверг возможность какого‑либо внешнего управления этим стратегическим водным путем. По его словам, на новый морской режим Ормузского пролива никак не повлияют «бредовые» заявления президента США Дональда Трампа.
Ранее глава Белого дома анонсировал операцию «Свобода». Как утверждает американский лидер, ее целью станет вывод гражданских судов, заблокированных в Ормузском проливе из-за боевых действий. При этом Трамп пригрозил серьезными последствиями любому, кто попытается помешать США.
