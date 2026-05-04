Заходящий на посадку самолет чуть не убил водителя грузовика в США
В аэропорту Ньюарк (штат Нью‑Джерси, США) при заходе на посадку Boeing 767 авиакомпании United Airlines задел шасси грузовик пекарни, двигавшийся поблизости от взлетно‑посадочной полосы. Об этом сообщает CBS News.
Рейс из Венеции благополучно приземлился, несмотря на происшествие. Однако в результате удара стекло кабины грузовика лопнуло, а водитель получил порезы. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Федеральное авиационное управление США (FAA) уже начало официальное расследование обстоятельств инцидента. Представители авиакомпании United Airlines подтвердили, что ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.
Ранее в аэропорту Сан-Диего авиалайнер чуть не столкнулся с беспилотником во время посадки.
Читайте также: